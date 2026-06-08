Tîma YNKê pişkdariyê di civîna Encûmena Wezîran de dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Tîma Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) piştî demeke dirêj biryar da ku pişkdariyê di civîna vê hefteyê ya Encûmena Wezîran de bike, herwesa Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî rojeva civînê eşkere kir.
Serçaveyeke bilind ji Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) îro (Duşem, 8ê Hezîrana 2026ê) ji malpera Kurdistan24ê re ragihand ku tîma YNKê dê pişkdariyê di civîna vê hefteyê ya Encûmena Wezîran a Hikûmeta Herêma Kurdistanê de bike.
Civîna Encûmena Wezîran li roja Çarşemê (10ê Hezîrana 2026ê) li Hola Seed Ebdula li bajarê Hewlêrê birêve diçe. Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Pêşewa Hewramanî ragihand ku, di wê civînê de dosyayên di navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal de û bi taybetî pirsa petrolê û guhertinên dawiyê dê bên nîqaşkirin.
Berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ron jî kir ku tewwerekê din ê wê civînê dê girêdayî mijara dahata navxweyî û sîstema "ASYCUDA"yê. Navborî eşkere jî kir ku guhertinên di navbera her du hikûmetan de li ser van mijaran dê bên behskirin.
Ev di demekê de ye ku biryar e di vê hefteyê de şandeke Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi merama nîqaşkirina li ser zêdekirina hinardekirina petrolê û bicihanîna sîstema ASYCUDAyê li xalên sînorî serdana Bexdayê bike.