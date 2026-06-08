Siyasî

Baregayê Barzanî sersaxî ji malbata Helkewt Ezîz û rojnamevanên Kurdistanê re xwest

Kurdistan Baregayê Barzanî behî Sersaxî

Navenda Nûçeyan (K24) - Baregayê Barzanî peyameka sersaxî û hevxemiyê ji bo koça dawiyê ya rojnamevan Helkewt Ezîz belav kir, û sersaxî ji malbat û rojnamevanên Kurdistanê re xwest.

Baregayê Barzanî îro (Duşem, 8ê Hezîrana 2026ê) di daxuyaniyekê de ragihand: "Bi xemeke mezin ve nûçeya wexerkirina rojnamevan Helkewt Ezîz gehişt me. Em sersaxiyê ji malbata û kesûkar û naskiriyên Xudêjêrazî Helkewt Ezîz û tevahiya rojnamevan û medyakarên Kurdistanê dikin û em xwe hevparê xema wan dizanin."

Baregayê Barzanî herwesa di dawiya peyama xwe de jî daxwaz ji Xudayê Mezin kir ku canê Xudêjêrazî bi bihişta berfireh şa bike û sebir û hedarê bide her aliyekî.

Ev peyama sersaxiyê di demekê de ye ku piştî nivîroya îro (Duşem, 8ê Hezîrana 2026ê) rojnamevanê diyar ê Herêma Kurdistanê Helkewt Ezîz di dema çûna xwe ya ber bi parêzgeha Besrayê de, li ser rêya navbera Bexda û Besrayê, rastî rûdaneka trafîkê hat û piştî gihandina wî bo nexweşxaneyê, ji ber giraniya birînên xwe canê xwe ji dest da.

Peyama Baregayê Barzanî

Bi Navê Xudê yê Mezin û Dilovan

Bi xemeke mezin ve nûçeya wexerkirina rojnamevan Helkewt Ezîz gehişt me.

Em sersaxiyê ji malbata û kesûkar û naskiriyên Xudêjêrazî Helkewt Ezîz û tevahiya rojnamevan û medyakarên Kurdistanê dikin û em xwe hevparê xema wan dizanin.

Em ji Xudayê Mezin lavayan dikin ku canê kekê Helkewt bi bihişta berfireh şa bike û sebir û hedarê bide her aliyekî.

Îna lîlah weîna îleyhî racîon

Baregayê Bazirganî

8ê Hezîrana 2026ê

 
Kurdistan24 ,