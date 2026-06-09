Mesrûr Barzanî û Davutoglu tekezî li ser pêşxistina peywendiyên Hewlêr û Enqereyê dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî Îro 9ê Hezîranê pêşwazî li Serokê Partiya Pêşerojê (Gelecek Partisi) û Serokwezîrê berê yê Tirkiyeyê Ehmed Davutoglu kir.
Di hevdîtinê de, ku Konsulê Giştî yê Tirkiyeyê li Herêma Kurdistanê Erman Topçu jî amade bû, gotûbêj li ser guherîn û geşedanên herî dawî yên rewşa giştî ya Iraq û navçeyê hatin kirin.
Her du aliyan tekezî li ser giringiya xurtkirina peywendiyan û pêşxistina hevkarî û hevahengiya di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê de kirin.