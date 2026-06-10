Mîranî: Eger em berjewendiya gel bixin pêş, 90% arêşeyên siyasî dê çareser dibin
Navenda Nûçeyan (K24) - Berpirsê Desteya Kargêrî ya Mekteba Siyasî ya PDKê Fazil Mîranî ragihand ku eger aliyên siyasî berjewendiya gel bixin pêş berjewendiyên kes û partiyan, 90% ya arêşeyan dê çareser bibin, û tekez jî kir ku erkê wan e bi rêya xizmetkarî û tenahiyê vî gelî qerebû bikin.
Berpirsê Desteya Kargêrî ya Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Fazil Mîranî îro (Çarşem, 10ê Hezîrana 2026) di kongreyeke rojnamevanî de bal kişand ser helwesta dawiyê ya partiya xwe li ser peywendiyên navbera aliyên siyasî û piroseya siyasî ya Herêma Kurdistanê.
Fazil Mîranî tekezî li ser pêdivîtiya çareserkirina arêşeyên helawîstî yên navbera partiyan kir û ragihand: "Em dixwazin hemî alozî bi dawî bibin, ji ber ku gelê me gelek çakî li ser hêzên siyasî heye û erkê me ye ku em bi rêya xizmetkirin û tenahiyê wan qerebû bikin."
Li ser bizavên ji bo nêzîkbûna aliyên siyasî, Mîranî bal kişand ser pêşengiya Serok Mesûd Barzanî ya ji bo çarekirina xetimîna siyasî û got: "Ew pêşengî pêngaveke gelek giring bû, û hinek ji hêzên siyasî jî bi awayekî erênî ber bi wê ve hatine."
Berpirsê Desteya Kargêrî ya Mekteba Siyasî ya PDKê sedema serekî ya arêşeyan ji bo nebûna yekdengiyê vegerand û eşkere kir: "Eger em wekî aliyên siyasî berjewendiya gel bixin pêş berjewendiyên kes û partiyan, ez piştrast im ku 90% ya arêşeyan dê çareser bibin."
Ev daxuyaniyên Fazil Mîranî di demekê de ne ku Encûmena Wezîran a Hwrêma Kurdistanê jî her îro li ser nexşerêyeke nû ya peywendiyên ligel Bexdayê civiya. PDK, ku xwedî giringiyeke stratejîk e di piroseya siyasî ya herêmê de, bi rêya vê daxuyaniyê peyamekê dide aliyên navxweyî ku yekdengî û berjewendiya bilind a gel, yekane rêya parastina qeyna Herêma Kurdistanê ye di vê qonaxa hestiyar de.