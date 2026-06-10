Mesrûr Barzanî: Ciwan hêviya îro û serkirdeyên paşeroja gelê me ne
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokwezîrê Herêma Kurdistanê mezintirîn û pêşkeftîtiyên navenda ciwanan li ser asta cîhanê vekir. Mesrûr Barzanî di deftera bîranînan a wê navendê de nivisî: "Ciwan hêviya îro û serkirdeyên paşeroja gelê me ne."
Di çarçoveya giringîdana berdewam a Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi şiyanên ciwanan û peydakirina jîngeheke guncayî ji bo pêşxistina behreyên wan, îro Çarşemê (10ê Hezîrana 2026), Serokwezîr Mesrûr Barzanî mezintirîn û pêşkeftîtiyên navenda ciwanan li ser asta cîhanê vekir ku ji aliyê “Kurdistan Foundation”ê ve xwedîtî û birêvebirina wê tê kirin.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê piştî vekirina wê navendê, di deftera bîranînan a wê navendê de wiha nivisî: "Bi navê Xudayê mezin û dilovan, ciwan hêviya îro û serkirdeyên paşeroja gelê me ne." Herwesa got: "Ez vekirin û damezirandina vê navenda giring li hemî ciwanên Kurdistanê pîroz dikim û hêviya berdewamî û serkeftinê ji bo wan dixwazim."
Ev navenda nûjen, wekî projeyeke stratejîk û tevgir, dergeheke nû li pêşiya ciwanan vedike ji bo pêşxistina behre, fêrbûna şarezayiyên nû û çêkirina tora peywendiyên bihêz di navbera ciwanên afirîner de.
Ev navend bi sîstemeke navdewletî û bi bilindtirîn standardên cîhanî tê birêvebirin. Di heyama ceribandina xwe ya destpêkê de, wê kariye bala hejmareke pîvankî ya ciwanan bikşîne: niha xwediya van amaran e:
- Endam: Zêdetir ji hezar û 400 endaman.
- Serdanker: Di dema xebata xwe ya ceribandinê de, 129 hezar serdankerên wê hebûne.
- Çavkaniyên Zanistî: Pirtir ji 12 hezar pirtûkan di warên cihêreng de.
- Xerciya xizmetkariyan: Tevahiya xizmetkariyên navendê belaş (bêberamber) tên pêşkêşkirin.
Armanca serekî ya vê projeyê avakirina platformekê ye, daku ciwanên Herêma Kurdistanê bikarin tê de şiyanên xwe di warên teknolojî, karsazî, fêrbûn û pêşxistina pîşeyî de bilind bikin û pişkdariyeke bibandor di avakirina civakê de bikin.