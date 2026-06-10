Gera 4ê ya Festîvala Şel û Şepikan bi amadenûna Serok Barzanî tê lidarxistin
Navenda Nûçeyan (K24) - Gera 4ê ya Festîvala Şel û Şepikan li Zaxoyê bi amadenûna Serok Barzanî tê dest bi çalakiyên xwe dike.
Gera Çarê ya Festîvala Zaxoyê ya Şel û Şapik û Kincên Kurdî îro (Çarşem, 10ê Hezîrana 2026) bi amadebûna Serok Mesûd Barzanî dest bi çalakiyên xwe kir.
Ev festîval tevî nîşandana reng û awayên cihêreng ên kincên Kurdî, gelek panêlên taybet bi pişkdariya dîzayneran û kesên şareza vedigire.
Li gorî bernameya festîvalê, di her du rojên karên xwe de (10 û 11ê Hezîranê) gelek çalakiyên cuda cuda birêve diçin. Hevdem Dezgeha Medyayî ya Kurdistan24ê jî ji destpêka festîvalê heta dawiyê dê romaleka taybet hebe û tevahiya kar û çalakiyan bi rêya şaşe, malper û medyaya civakî ya Kurdistan24ê de veguhêze.