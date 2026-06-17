Li Şêxanê kargeheke nû ya paqijkirina genim hat vekirin
Dihok (K24) – Li qezaya Şêxanê kargeheke nû ya paqijkirina genim dest bi kar kir. Ev kargeh rojane 150 heta 200 ton genim bi teknolojiyeke pêşkeftî paqij dike û pirsgirêka redkirina genimê cotkaran li sayloyan çareser dike.
Ji bo piştgirîkirina cotkarên herêmê û bilindkirina kalîteya berhemên navxweyî, li qezaya Şêxanê kargeheke nûjen a paqijkirin û bijartina genim hat avakirin. Ev kargeh bi taybetî ji bo çareserkirina wan astengiyan hat avakirin, ku di dema radestkirina genim de derdiketin pêşiya cotkaran.
Kargeh teknolojiyeke pêşkeftî bikar tîne û genim di 10 qonaxên cuda de ji her cure gemar, toz, kermê genim û tovên din paqij dike. Bi vê sîstemê, genimê ku kalîteya wî kêm e, piştî paqijkirinê dibe "Nimre 1" û li gorî pîvanên Wezareta Bazirganiyê tê amadekirin.
Berpirsê Beşa Çandiniyê ya Kelekçiyê li qezaya Şêxan Selah Celal, bal kişand ser giringiya vê kargehê ji bo çandiniya herêmê û diyar kir, ev navend dê bibe alîkar ku genimê cotkaran bi kalîteyeke bilind bigihîje sayloyan. Kargeh teknolojiyeke pêşkeftî bi kar tîne û genim di 10 qonaxên cuda de ji her cure gemar, toz û tovên din paqij dike.
Cotkarên Şêxan û herêmên derdorê berê ji ber "gemarîbûn" an jî "têkelbûna" genimê xwe, li sayloyan bi pirsgirêka redkirina berhemê re rû bi rû diman.
Cotkarê bi navê Samî Elî li ser vê kargehê wiha axivî: "Berê me genimê xwe dibir sayloyê, lê ji ber ku gemarî tê de hebû, wekî 'Nimre 2' an 'Nimre 3' dihat qebûlkirin an jî bi temamî dihat redkirin. Niha bi saya vê kargehê, genimê me bi awayekî zanistî tê paqijkirin û em dikarin bi dilekî rehet wekî 'Nimre 1' radestî sîloyan bikin."
Ev navend ne tenê ji bo sayloyan, lê ji bo bazarkirina genim di nav bazara navxweyî de jî xizmeteke mezin dike. Genimê ku li vir tê paqijkirin, bi bihayekî baştir di nav bazarê de tê firotin û ev yek jî dibe sedema zêdebûna dahata cotkaran.
Qezaya Şêxanê yek ji navendên giring ên çandiniyê ye li parêzgeha Dihokê û avakirina kargehên bi vî rengî, pêngaveke stratejîk e ji bo parastina keda cotkaran û geşkirina kerta çandiniyê li Herêma Kurdistanê.