Şirovekarekî siyasî: Lîsteya girtina 129 berpirsên Iraqê hatiye amadekirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Şirovekarê siyasî Esîr Şera ragihand, hikûmeta Elî Zeydî di şerê dijî gendeliyê de ji qonaxa dirûşman derbasî qonaxa kirdarî bûye. Şera aşkere kir, lîsteyeke girtinê ya ji 129 kesan pêk tê hatiye amadekirin û di dema girtina hinek berpirsan de li Herêma Kesk pevçûn derketine.
Berbanga îro yekşemê, 28ê Hezîrana 2026an, hêzên Dijeterora Iraqê operasyoneke berfireh li Herêma Kesk a Bexdayê pêk anî. Şirovekarê siyasî Esîr Şera ji Kurdistan24ê re diyar kir, ev operasyon nîşana guherîneke bingehîn e û got: "Di rabirdûyê de hikûmetan tenê dirûşmên dijî gendeliyê bilind dikirin, lê hikûmeta Elî Zeydî niha bi kirdarî dest bi girtina berpirsên mezin kiriye."
Pevçûnên li Herêma Kesk
Esîr Şera aşkere kir ku di dema operasyonê de li hundirê Herêma Kesk, di navbera hêzên Dijeterorê û pasewanên hinek berpirsan de pevçûnên çekdarî derketine. Şera bal kişand ser zehmetiya operasyonê û got: "Girtina siyasetmedarên ku hêza wan heye ne karekî hêsan e, lewma pevçûn tiştekî dihat çaverêkirin bû."
Lîsteya 129 kesan û parastina qanûnî
Li gorî zanyariyên Şera, lîsteyeke girtinê hatiye amadekirin ku navên 129 kesayetên wekî wezir, parlamenter û rêveberên giştî yên niha û yên berê tê de hene. Hat ragihand, tê çaverêkirin ku ji bo hinek parlamenterên niha jî "parastina qanûnî" were rakirin.
Têkiliya bi dosyaya Ednan Cumeylî re
Peyamnêrê Kurdistan24ê li Bexdayê da zanîn, ev operasyon rasterast bi dosyaya Ednan Cumeylî (Cîgirê Wezîrê Petrolê) ve girêdayî ye. Di dema girtina Cumeylî de 10 milyon dolar, gelek çek û zêr hatibûn desteserkirin. Tê gotin ku girtinên îro li ser bingeha mikurhatinên Cumeylî hatine kirin.
Piştgiriya gel ji bo hikûmetê
Şirovekar Esîr Şera destnîşan kir, ev gava hikûmetê li cem welatiyên Iraqê bûye sedema kêfxweşiyeke mezin. Şera got: "Heke ev pêla girtinê bi biryardarî berdewam bike, hikûmeta Elî Zeydî dê piştgiriyeke dîrokî ya gel û aliyên opozîsyonê bi dest bixe, ji ber ku ev daxwaza sereke ya xelkê Iraqê ye."