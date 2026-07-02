Li ser fermana Serokwezîr Mesrûr Barzanî pileya 682 efseran hat bilindkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, fermana bilindkirina pileya 682 efserên Hêzên Asayîşa Navxwe îmze kir.
Serokatiya Dîwana Encûmena Wezîran a Herêma Kurdistanê bi îmzeya Serokê Dîwanê Umîd Sebah, biryarnameya bilindkirina pileya efserên Hêzên Asayîşa Navxwe belav kir. Ev biryar li ser fermana Serokwezîr Mesrûr Barzanî û piştî derçûna fermana Herêmî ya hejmar 142 (ya di 28ê Hezîrana 2026an de) hat dayîn.
Li gorî lîsteya pêvekirî ya biryarnameyê, pileya 682 efseran li ser mîlaka Wezareta Navxwe hat bilindkirin. Ev bilindkirina pileyê li gorî xala 10emîn a "Yasaya Xizmet û Xanenşîniya Hêzên Asayîşa Navxwe ya Federal" ya hejmar 18 a sala 2011an hat encamdan.
Di beşeke din a fermanê de, biryar hat dayîn ku zivirandina xizmetê ya hejmarek efseran ji bo pileya wan a bê were cîbicîkirin. Ev biryar ji roja derçûna wê ve dikeve warê cibicîkirinê û hemû efserên ku navê wan di lîsteyê de heye, dê li gorî pileyên xwe yên nû mafên xwe yên darayî û kargêrî werbigirin.