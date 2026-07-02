Siyasî

Serok Barzanî sersaxî ji malbata Pêşmergeyê dêrîn Ebdulrehman Pêdawî re xwest

Serok Barzanî
Serok Barzanî
Kurdistan Serok Barzanî Sersaxî Pêşmerge

Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî, ji ber wexera dawiyê ya kesatiyê neteweperwer û Pêşmergeyê dêrîn ê her du şoreşên Îlon û Gulanê Ebdulrehman Pêdawî, peyameka sersaxiyê belav kir û tê de hevxemiya xwe bo malbat û kesûkarên wî diyar kir.

Baregayê Barzanî îro (Pêncşem, 2ê Tîrmeha 2026ê), ji ber wexera dawiyê ya kesatiyê neteweperwer û Pêşmergeyê dêrîn ê her du şoreşên Îlon û Gulanê Ebdulrehman Pêdawî, peyameka sersaxiyê belav kir.

Di wê peyamê de hat eşkerekirin ku Pêşmergeyê wexerkirî Ebdulrehman Pêdawî piştî ku ji Kolîja Serbazî derçûbû, tevlî nav refên şoreşa Îlonê bûbû û fermandarekê bibandor û jêhatî yê şoreşa Îlonê bû. Herwesa li sala 1976ê bûbû endamê Serkirdetiya Demkî û paşê kadroyekê çalak û dilsoz ê şoreşa Gulanê bû.

Peyama Serok Barzanî:

Bi Navê Xudê yê Mezin û Dilovan

Bi kovaneka mezin ve nûçeya wexera dawiyê ya Pêşmergeyê her du şoreşên Îlon û Gulanê (Ebdulrehman Pêdawî) gihîşt me.

Xudêjêrazî kesatiyê neteweperwer Ebdulrehman Pêdawî, piştî derçûna xwe ya ji kolîja serbazî gihîşt nav şoreşa Îlonê û fermandarekê bibandor û jêhatî yê şoreşa Îlonê bû. Herwesa di sala 1976ê de endamê Serkirdetiya Demkî û paşê kadroyekê çalak û dilsoz ê şoreşa Gulanê bû.

Ez sersaxiya ji malbat, kesûkar û nasên Xudêjêrazî Ebdulrehman Pêdawî re dixwazim û xwe wekî hevpişkê xema wan dizanim.

Ez ji Xudayê mezin dixwazim ku canê Xudêjêrazî bi biheşta berfireh şa bike û sebr û hedarê bi hemî aliyekî bide.

Îna lîlah weîna îleyhî racîon

 

Mesûd Barzanî

2ê Tîrmeha 2026ê

 
Kurdistan24 ,