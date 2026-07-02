Serokê Herêma Kurdistanê gihişt Tehranê
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, ji bo pişkdarbûna di merasîma veşartina termê Rêberê berê yê Komara Îslamî ya Îranê Elî Xameneyî de, gihişt Tehrana paytexta Îranê.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro (Înî, 3ê Tîrmeha 2026ê) gehişt Tehrana paytexta Îranê û dê pişkdariyê di merasîma veşartina termê Rêberê berê yê Komara Îslamî ya Îranê Elî Xameneyî de bike.
Biryar e ku îro di merasîmeka fermî û berfireh de termê Rêberê berê yê Komara Îslamî ya Îranê Elî Xameneyî bê veşartin.
Li gorî zaniyaran, Serokê Herêma Kurdistanê ji aliyê Serokkomarê Îranê ve bi rengekê fermî bo vê merasîmê hatiye vexwendin.
Di destpêka şerê Amerîka û Îsraîlê yê li dijî Îranê de, li roja 28ê Sibata 2026ê, Rêberê berê yê Komara Îslamî ya Îranê Elî Xameneyî di encama bombebaranê de ligel çend endamên malbata xwe hatibû kuştin.