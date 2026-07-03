Serokê Herêma Kurdistanê êrîşa terorîstî ya li Şamê şermezar kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî êrîşa terorîstî ya ku li Şamê rû da û xelkê sivîl kir armanc bi tundî şermezar kir û hevxemiya xwe ji bo gel û hikûmeta Sûriyeyê nîşan da.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro (Înî, 3ê Tîrmeha 2026ê) li ser hesabê xwe yê tora civakî ya "X"ê peyamek belav kir, û tê de ew karê terorîstî yê ku duhî xelkê sivîl û bêguneh li Şama paytexta Sûriyeyê kir armanc bi tundî şermezar kir.
Serokê Herêma Kurdistanê di peyama xwe de hevxemî û sersaxiyên xwe yên ji dil arasteyî malbat û kesûkarên qurbaniyan kirin û hêviya başbûna bilez jî ji bo birîndarên wê êrîşê xwest.
Nêçîrvan Barzanî tekezî li ser hevxemiya temam a Herêma Kurdistanê ligel hikûmet û gelê Sûriyeyê jî kir û piştgiriya xwe bo her pêngav û bizavekê nîşan da, ku ewlehî û tenahiya Sûriyeyê bihêz bike û selametiya welatiyên wê biparêze.
ندين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في دمشق يوم أمس.— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 3, 2026
نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
ونؤكد تضامننا الكامل مع الحكومة السورية وشعبها، ودعمنا لكل ما يعزز أمن سوريا واستقرارها ويحفظ سلامة مواطنيها.