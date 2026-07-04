Li Herêma Kurdistanê deriyê hawerdekirina benzînê hat vekirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezareta Samanên Sirûştî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, ji bo çareserkirina kêmasiya benzînê û daxistina nirxê wê, destûra hawerdekirina sotemeniyê da. Wezaretê ferman da hêzên asayîşê ku li xalên kontrolê hêsankariyên temam bikin.
Wezareta Samanên Sirûştî îro 4ê Tîrmeha 2026an daxuyaniyek belav kir, Wezîrê Samanên Sirûştî bi wekalet, Kemal Mihemed Salih, bi nivîseke fermî ji bo Rêveberiya Giştî ya Asayîşê, destûra hawerdekirina benzînê ragihand.
Di nivîsa wezaretê de hatiye destnîşankirin, divê li hemû xalên kontrolê yên di navbera parêzgehan de, her dem hêsankarî ji bo bazirganan were kirin. Armanc ew e ku benzîn bi lez bigihe bazaran û daxwaza welatiyan were dabînkirin.
Wezaretê tekez kir, divê benzîna tê hawerdekirin li gorî pîver û kalîteya diyarkirî ya Wezareta Samanên Sirûştî be, da ku zirarê nede otomobîlên welatiyan.
Sedema giranbûna nirxê benzînê
Di demên dawî de nirxê benzînê li Herêma Kurdistanê bi awayekî berçav bilind bûbû. Pispor û rayedar sedemên vê giranbûnê wiha rêz dikin:
- Guhertinên di nirxê petrola cîhanî de.
- Rewşa ewlehiyê ya navçeyê.
- Kêşeyên teknîkî yên di veguhastina sotemeniyê de.
Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi vê pêngavê û bi rêya piştgirîkirina sektora taybet, hewl dide, sotemeniyê di bazaran de zêde bike û bi vî awayî kontrola nirxan bike.