Koçerên Bakurê Kurdistanê bo hênikbûnê pezê xwe dibin çiyayên Mûşê
Navenda Nûçeyan (K24) – Koçerên deverên cuda cuda yên bajarê Mûşê yê Bakurê Kurdistanê di germiya havînê de pezê xwe dibin ser keviyên berfê yên çiyayê Kortikê, daku ji bandora tîhna germê biparêzin.
Koçerên ku li bajarên germ ên Bakurê Kurdistanê heywanan xwedî dikin di demsala havînê de ligel bi hezaran serên pez berê xwe didin çiyayên Kortik û Qozimê û li wan deran konên xwe vedidin.
Yek ji wan koçeran rewşê bi vî rengî tîne ziman: "Em di demsala havînê de pezê xwe dibin ser keviyên berfê, daku hênik bibin. Bi vê rêyê jî, bandora germê li ser pezê me kêm dibe."
Di demsala havînê de nimrey;n germê li bajarên wekî Batman, Mêrdîn û Sêrtê gelek bilind dibin; lewma koçerên wan deveran di demsala biharê de berê xwe didin parêzgeha Mûşê û li binarê çiyayê Kortikê —ku bilindahiya wî ji asta deryayê 2.645 metre ye— bi cih dibin.
Parastina Heywanan ji Germê û Berhemên Zozanan
Koçberiya ber bi lûtkeyên sar ve, feydeyên mezin digihînin koçeran:
- Dûrxistina ji Nexweşiyan: Koçer dibêjin ku ew rojê du caran pezê xwe dibin ser berfê. Ji ber hewayê hênik û ava paqij, heywanên wan tûşî nexweşiyan nabin û ew nexweşiyên ku ji ber tîşkên rojê peyda dibin, gelek kêm dibin.
- Aboriya Zozanan: Li wan zozanên bilind ku bi gul, giya û kaniyên ava sar navdar in, koçer temamiya havînê derbaz dikin. Ew li wê derê berhemên spiyatî (mîna penîr, rûn û mast) çê dikin; parekê jê difroşin û pareka din jî ji bo zivistanê hildigirin.