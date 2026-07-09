Li Polonyayê pêşangeheka hevpar bo 13 hunermendên Kurd hat vekirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Ji aliyê Galeriya Lîktanê li bajarê Stokholmê (paytexta Swêdê) û Navenda Rewşenbîrî ya bajarê Wêçêçê li welatê Polonyayê, pêşangeheke şêwekarî ya hevpar bo 13 hunermendên Kurd û hunermendekî Swêdî, di bin navê "Hunerê Bêsinor" de li bajarê Wêçêçê hat vekirin.
Hunermend û pişkdarê vê pêşangehê Deştî Cengî duhî (Pêncşem, 9ê Tîrmeha 2026ê) ji Kurdistan24ê re ragihand: "Ev pêşangeh ji rûyê naverok û felsefeya hunerî ve nûneratiya rûberekî piralî û kûr dike, ku tê de nêrîn, ezmûn û dibistanên şêwekariyê yên cihêreng ên 13 hunermendên her çar parçeyên Kurdistanê (Bakur, Başûr, Rojhilat û Rojava) ligel cîhanbîniya hunermendekî Swêdî dibişivin nav hev."
Deştî Cengî diyar jî kir ku berhemên hatine nîşandan li ser navbera çend teknîk û awayên wekî riyalîzm, abstrakt, modernîzm û suryalîzmê hatine belavkirin; ev jî dihêle ku pêşangeh bibe qadeke dewlemend bo diyaloga pirçandî û guhertina ezmûnên şêwekariyê di navbera Rojhilat û Rojava de.
Taybetmendiyên Tabloyan û Peyama Hunerî
Li gorî daxuyaniya hunermend Deştî Cengî, ev proje girîngiyeke mezin dide naskirina çanda Kurdî li Ewropayê:
- Nasname û Dîrok: Tablo baldariyeka xurt didin ser nasnameya neteweyî, dîrok û xemên hevpar ên mirovê Kurd.
- Xwezaya Kurdistanê: Nîşandana bedewiya bêdawî ya xwezaya Kurdistanê û zindîkirina sembolên folklorî û mîratî bi zimanekî hevçerx, ku bala bînerên Ewropayî bikişîne.
- Zimanê Gerdûnî: Kombûna van hemî afirandinên cihêreng li bin sîwana navnîşanê "Hunerê Bêsinor", derxistina wê rastiyê ye ku huner zimanekî gerdûnî ye û sînorên cografî û siyasî dişkîne, herwesa pireke ruhanî di navbera gelê Kurd û gelên Ewropayê de, bi taybetî jî civaka Polonî, ava dike.
Navên Hunermendên Tevlîbûyî
Ev pêşangeha şêwekarî ku dê du mehan berdewam be, berhemên van hunermendan vedigire ku ev in; Zal Arî, Zahir Husên, Deştî Cengî, Aşna Dewlet, Xalid Star, Moîn Raman, Yûsif Rêga, Hanês Îsakson, Dorpêç Kobanê, Tavge Osman, Çinor Fitûhî, Asya Bekir û Nesrîn Şakelî.