Nêçîrvan Barzanî pîrozbahiyê li Serokwezîrê nû yê Brîtanyayê dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, bi boneya destbikarbûna wî wek Serokwezîrê nû yê Brîtanyayê, peyameke pîrozbahiyê arasteyî Andy Burnham kir û tekezî li ser pêşxistina peywendiyan kir.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 20ê Tîrmeha 2026an, li ser hesabê xwe yê fermî yê tora civakî "X" peyamek weşand û ragihand: "Ez pîrozbahiyê li Andy Burnham dikim bi boneya destbikarbûna wî wek Serokwezîrê nû yê Brîtanyayê."
Serokê Herêma Kurdistanê di peyama xwe de bal kişand ser kûrahiya peywendiyên dîrokî yên di navbera her du aliyan de û diyar kir, Herêma Kurdistanê û Iraq xwedî peywendiyeke bihêz û kevin in bi Brîtanyayê re.
Nêçîrvan Barzanî di dawiya peyama xwe de tekezî li ser hevahengiya di qonaxa bê de kir û got: "Em li benda karkirina bi hev re ne ji bo hîn bêtir geşepêdana bihayên me yên hevpar."