Bacanê spî li Hewlêrê hat berhemanîn
Navenda Nûçeyan (K24) – Koleja Zanistên Endazyariya Çandiniyê ya Hewlêrê, bi rêya lêkolîneke zanistî cara yekem cureyeke nû yê bacanên bi rengê spî berhem anî. Ev cureyê nû, ji aliyê tenduristiyê ve xwedî gelek taybetmendiyên girîng e û ji bacanê reş cudatir e.
Mamosteya Koleja Zanistên Endazyariya Çandiniyê Bêxal Ebdulrehman, ku xwediyê vê raman û lêkolînê ye, derbarê taybetmendiyên "bacanê spî" de diyar kir ku bacanê spî ji gelek aliyan ve ji bacanê reş a asayî cudar e.
Bêxal Ebdulrehman got: "Qalika bacanê spî gelekî tenik e, tehma wê tal nîne û dendikên (tovên) wê jî kêm in. Ya herî girîng jî, di bacanê reş de maddeyek bi navê 'solanîn' heye ku dibe sedema alerjiyê di hin kesan de, lê di vê cureyê spî de ev made gelekî kêm e. Loma ji bo kesên ku pirsgirêka wan a hestiyariyê heye, xwarineke pir guncav e."
Serokê Beşa Baxçevaniyê Dr. Arşed Ebdulxaliq jî bal kişand ser giringiya projeyê û destnîşan kir, armanca wan hilberandina berhemên nû ye ji bo Herêma Kurdistanê û Iraqê. Dr. Ebdulxaliq got: "Ev raman ji aliyê mamosteyeke me ve hat pêşniyarkirin û piştî pejirandinê, me di bin xaniyên plastîkî de bi serkeftî berhem anî."
Têkildarî pênaseya paşerojê ya vê berhemê, hat ragihandin ku plana wan a nû ceribandina bacanê spî di zeviyên vekirî de ye. Piştî temambûna hemû daneyan, encam dê radestî Wezareta Çandiniyê û navendên lêkolînê bên kirin da ku tovên wê li cotkaran bên belavkirin. Bi vî rengî, bacanê spî dê di bazarê de bibe berhemeke nû û ji cotkaran re bibe çavkaniyeke nû ya dahatê.
Ev serkeftina zanistî nîşan dide ku zanîngeh dikarin di pêşxistina berhemên navxweyî û dîtina çareseriyên zanistî de roleke sereke bileyîzin.