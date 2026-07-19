Şûnwarên Dihokê ji aliyê tîmên navxweyî û biyanî ve tên nûjenkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Rêveberiya Şûnwar û Kelepûra Dihokê ragihand, di 5 salên borî de 103 projeyên nûjenkirinê hatine cîbicîkirin û niha çendîn tîmên ji Fransa û Îtalyayê li herêmê mijûlî vekolîn û vejandina cihên dîrokî ne.
Parêzgeha Dihokê ku xwedî dîrokeke dewlemend e, di van salên dawî de giringiyeke mezin dide parastin û nûjenkirina şûnwarên xwe. Rêveberê Giştî yê Şûnwarên Dihokê Dr. Bêkes Birîfkanî îro 19ê Tîrmeha 2026an ji bo Kurdistan24ê aşkere kir ku xebatên wan ên bi tîmên navdewletî re encamên pir baş dane.
Dr. Bêkes Birîfkanî diyar kir ku niha li seranserî parêzgehê tîmên pispor ên biyanî dixebitin:
- Tîmên Fransî: Du tîmên ji zanîngehên Fransayê li Amêdiyê û çend deverên din mijûlî nûjenkirinê ne.
- Zanîngeha Udine ya Îtalyayê: Ev tîm li şûnwarên Xinis, Şikefta Helmata, Çiyayê Zawa, Roviya û Akrê xebatên zanistî dimeşîne.
- Tîmeke din a Îtalî: Li deverên Bamernê, Zawîte û Sêmêlê mijûlî vekolînan e.
- Tîmên Navxweyî: Şeş tîmên ser bi Rêveberiya Şûnwarên Dihokê ve li şeş deverên cuda karên xwe berdewam dikin.
Li gorî zanyariyan, di nava 5 salên borî de 103 projeyên nûjenkirina şûnwaran hatine temamkirin. Ev yek bûye sedem ku bala geştiyarên biyanî zêdetir bikeve ser herêmê. Birîfkanî wekî mînak destnîşan kir ku tenê di şeş mehên yekem ên îsal de, 25 hezar geştiyaran serdana Şikefta Çiwaristînê kirine, ku ev yek dahateke baş ji bo kerta geştiyariyê peyda dike.
Li parêzgeha Dihokê nêzî 2000 cihên şûnwarî yên qeydkirî hene. Hinek ji wan şûnwarên herî giring ev in: Nexşeya Maltayê, Kela Amêdiyê, Şûnwarên Xinisê û Perestgeha Lalişê.
Ev berhemên dîrokî vedigerin serdemên cuda yên wekî Sumerî, Akadî, Aşûrî, Mîtanî û serdemên Îslamî, ku Dihokê dikin yek ji navendên herî giring ên şaristaniyê li cîhanê.