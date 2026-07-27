Omêd Sebah: Ji aliyê Zeydî ve nîşanên baş beramberî Herêmê hene
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Dîwana Encûmena Wezîran a Herêma Kurdistanê Umêd Sebah, bû mêvanê bernameya "Basî Rojê" ya Kurdistan24ê û got: "Di warê ewlehî, îdarî, darayî û qadên din de hevahengiyeke me ya pir baş bi hikûmeta nû ya Iraqê re heye. Ev jî vedigere bo lêktêgihiştina navbera her du serokwezîrên Herêma Kurdistanê û Iraqê."
Umêd Sebah herwiha destnîşan kir: "Em dixwazin têkiliyên navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê bikin sazûmanî. Hêvîdar im di vê kabîneya hikûmeta Iraqê de, nêzîkatiyeke siyasî li hemberî daxwaz û mafên gelê Kurd neyê kirin." Got jî ku wan ji aliyê Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî ve nîşanên baş dîtine, bi taybetî di mijara mûçe û alîkariya Herêma Kurdistanê ya di krîza dawî ya gaz û neftê de.
Sebah diyar kir, Herêma Kurdistanê ji biryara diyarkirina budçeya sê salan a hikûmeta berê ya Iraqê ziyaneke mezin dît, lê di heman demê de bi derbasbûna demê re derket holê ku hikûmeta Iraqê bi xwe jî ji vê biryarê ziyan dît.
Herwiha ragihand: "Hikûmeta Iraqê niha amadekariyan ji bo diyarkirina budçeya 2027an dike. Me şandeyek bi beşdariya Wezîrên Samanên Siruştî, Darayî û Lijneya Çavdêriya Darayî amade kiriye, daku Herêma Kurdistanê di diyarkirina para herêmê de beşdar bibe."
Tê nûkirin..