Fuad Husên û Joshua Harris cîbicîkirina peymanên navbera Bexda û Washingtonê gotûbêj dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên pêşwazî li Karbirêkerê Balyozxaneya Amerîkayê Joshua Harris kir. Di hevdîtinê de mekanîzmayên cîbicîkirina wan rêkeftinên ku berê di navbera her du welatan de hatibûn îmzekirin, hatin gotûbêjkirin.
Li gorî Wezareta Derve ya Iraqê îro 27ê Tîrmeha 2026an, di civînê de encamên serdana şanda bilind a Iraqê ya bo Washingtonê hatin nirxandin. Her du aliyan bal kişand ser xurtkirina hevkariyên di sektorên cuda de û herwiha behsa encamên serdana dawî ya Serokwezîrê Iraqê ya bo Komara Îslamî ya Îranê kirin.
Beşeke din a hevdîtinê taybet bû bi pêşxistina peywendiyên Iraqê yên bi welatên cîran re, bi taybetî bi Tirkiye û Erebistana Siûdiyê re. Her du aliyan amadekariyên ji bo serdanên fermî yên di pêşerojê de gotûbêj kirin ku armanc jê berfirehkirina hevkariyên herêmî û hevpariyên dualî ye.
Di derbarê rewşa ewlehiyê de, mijara ewlehiya deryayî ya li Tengava Hurmizê hat nirxandin. Fuad Husên û Joshua Harris tekez kirin ku giring e navçe ji her cure alozî û tengezariyan dûr bikeve da ku aramî û aramiya navçeyê were parastin.
Di dawiya civînê de, bandora geşedanên navçeyê li ser aboriyê, bi taybetî li ser bazara petrolê û rewşa darayî ya Iraqê hatin nîqaşkirin.