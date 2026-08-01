WSJ: Trump fermana êrişeke serbazî ya nû li dijî Îranê da
Navenda Nûçeyan (K24) – Rojnameya Wall Street Journal ragihand, Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo neçarkirina Tehranê bo vegera ser maseya gotûbêjan, fermana êrişeke serbazî ya nû daye.
Rojnameya Amerîkî Wall Street Journal (WSJ), ji zarê çend berpirsên Amerîkî ve aşkere kir, Donald Trump fermana êrişeke serbazî ya nû li ser Îranê daye. Armanca vê fermanê ew e ku Washington zexteke giran bixe ser Tehranê, da ku Îran an xweradest bike yan jî şertên Amerîkayê ji bo gotûbêjan qebûl bike.
Li gorî agahiyên berpirsên Amerîkî, ev operasyona serbazî dê di demeke nêz de dest pê bike. Tê çaverêkirin ku êriş di vê dawiya hefteyê de werin destpêkirin û çend rojan berdewam bikin.
Trump duh Înê di daxuyaniyekê de ji bo rojnamevanan piştrast kir, ew dixwaze êrişên serbazî yên dijwar bide destpêkirin. Trump bawer dike ku lêdanên giran dê rejima Îranê lawaz bikin û Tehranê neçarî paşvekişînê bikin.
Piştî ku agirbesta 8ê Tîrmehê biser neket, rageşiya serbazî ya navbera Washington û Tehranê gihîşt lûtkeyê. Di hefteyên borî de, Amerîkayê li çendîn bingehên serbazî, navendên dronan û hêzên deryayî yên Îranê xistibû. Îranê jî bi êrişên li ser bingehên Amerîkî û bi çêkirina aloziyan li Tengava Hormuzê bersiv dabû.
Li gorî raporên medyayî, rêveberiya Amerîka û Îsraîlê li ser bijardeyên nû yên zêdekirina zextan gotûbêjan dikin. Di nav van planan de; tundkirina ambargoyên aborî, kontrolkirina sînorên bejayî, lêdana binesaziya enerjiyê ya Îranê û amadekariya ji bo pêleke nû ya êrişên asmanî hene.
Ji aliyê xwe ve, Tehran tekez dike ku mafê wan ê bersivdayînê heye. Di heman demê de, Îsraîlê jî ragihandiye ku eger Washington daxwaz bike, ew amade ne beşdarî her operasyoneke serbazî ya li dijî Îranê bibin.