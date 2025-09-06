Fuad Hüseyin: Yakında Erbil ve Bağdat anlaşmaya varacak

12 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerin büyük ilerleme kaydettiğini ve yakın zamanda anlaşmaya varılacağını söyledi.

Fuad Hüseyin, 6 Eylül Cumartesi günü, Bağdat Uluslararası Enerji Forumu’nda gazetecilere konuştu.

Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelere değinen Bakan Hüseyin, "Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmeler, büyük ilerleme kaydetti, yakın zamanda anlaşmaya varılacak. Pazartesi gününe kadar komitelerin çalışmalarını tamamlayıp, salı günü raporların Bakanlar Kuruluna sunulmasını ve olumlu karar alınmasını umuyoruz." dedi.

Tarafların petrol dışı gelirleler konusunda anlaştığına dikkat çeken Hüseyin, "Çünkü bunun hukuksal işemleri tamamlandı." açıklamasında bulundu.

Kurdistan24 muhabiri Şivan Cebari'nin, bugün (6 Eylül 2025 Cumartesi günü) aktardığına göre petrol ihracatı konusunda petrol üretim şirketlerinin iki talebi var. Birincisi, federal hükümet, Kürdistan sahalarından Ceyhan liman boru hatlarına petrol taşıyan şirketlere varil başına 1 ila 3 dolar ödemeli. İkinci talep ise Irak Hükümetinin petrol üretim şirketlerine garanti sağlamasıdır.