SOMO: Petrol ihracatının yeniden başlatılması için tüm hazırlıklar tamamlandı

21 saat önce

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdürü Ali Nezar, doğal kaynaklar ve petrol bakanlıklarının petrol ihracatının yeniden başlaması için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

SOMO Genel Müdürü Ali Nezar, 6 Eylül Cumartesi günü Kurdistan24 muhabiri Şivan Cebari'ye yaptığı açıklamada, "Anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda her şeyi tamamladık ve Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlaması için tüm hazırlıklar yapıldı." dedi.

Şimdi petrolün gönderilmesini beklediklerini belirten Nezar, "Doğal kaynaklar ve petrol bakanlıkları petrol ihracatının yeniden başlaması için her türlü çabayı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol şirketleriyle ilgili Ali Nezar, şunları kaydetti:

"Irak Bakanlar Kurulunun ülkedeki üretim şirketlerinin haklarını ve petrol gelirlerini güvence altına almak için aldığı kararlar açık ve nettir."