Irak Dışişleri Bakanı: Avrupa'ya daha fazla petrol satmaya hazırız

2 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ihtiyaç duymaları halinde Avrupa'ya daha fazla petrol satmaya hazır olduklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak ortak heyetinde yer alan Dışişleri Bakanı Hüseyin, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmesinin ardından Kurdistan24'e açıklama yaptı.

Irak'ın petrolünün yaklaşık yüzde 15'ini Avrupa'ya ihraç ettiğini ve gerekirse daha fazlasını tedarik etmeye hazır olduğuna işaret eden Bakan Hüseyin, "Irak artık sadece güvenlikten bahsetmenin ötesine geçti ve bölgede önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise AB'nin enerji kaynaklarını diğer ortaklarla çeşitlendirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fuad Hüseyin ile göç meselesindeki koordinasyonumuzu görüşerek neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. DAİŞ konusunda ikimizin de aynı endişeleri var. Bu endişeler bölgesel güvenlik ve Avrupa Birliği'ni ilgilendiriyor."

Dün (29 Ekim Pazar günü) Kürdistan Bölgesi ve Irak'tan bir heyet, göç, demokrasi, insan hakları, ekonomi ve enerji alanlarında Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla AB Konseyine davet edilmişti.

Kürdistan Bölgesi heyetine Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Irak heyetine ise Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlık etmişti.