Erbil'de bir Kürt sanatçı eserlerinde toplumsal sorunları işliyor

4 saat önce

Sanatçı Heme Haşim'in "Taşın Anıları" adlı sergisi Erbil'deki Medya Galeri Salonunda açıldı.

Sanatçı, 10 gün sürecek bu sergide, taşı toplumun derin sorunlarının ve bireyin çektiği acıların bir simgesi olarak kullandı.

Kurdistan24'e konuşan Heme Haşim, çalışmasının felsefesine dair, "Bu sergiyi Doğu'nun geri kalmış toplumlarında namus adına öldürülen kadın ve kızların isimsiz mezarlarına adadım. Eskiden birçok kız, bir aşk mektubu yüzünden öldürülüp, mezarının adresi sadece bir taş olurdu." dedi.

Heme Haşim'in çalışmalarının bir diğer boyutu da işçi sınıfının çektiği acıları vurgulamak.

Sanatçı Haşim, bu sergide sanatı, toplumdaki bireyler için "yol taşları" haline gelen acıları ve kültürel gelenekleri göstermek için kullandığını söyledi.