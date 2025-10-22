Mesrur Barzani: Engellere rağmen bir sözümüzü daha tuttuk
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Shorash-Hetit Hastanesinin bölgedeki 250 binden fazla kişiye hizmet verebileceğini söyledi.
Başbakan Barzani, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, Amedi sınırlarında inşa edilen Shorash-Hetit Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.
Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Amedi ilçesine bağlı Dereluk kasabasında maliyeti 43 milyon dolar olan 100 yataklı bir hastanenin açılışını yaptık." dedi.
Shorash-Hetit Hastanesinin bölgedeki 250 binden fazla kişiye hizmet verebileceğini belirten Başbakan Barzani, "İlerlememizi engellemeye yönelik tüm girişimlere rağmen bir sözümüzü daha tuttuk." sözlerini kullandı.
The new Shorash-Hetit Hospital will serve more than 250,000 citizens in the Amedi area. It has a 100-bed capacity with a $43 million investment.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 22, 2025
Despite all attempts to slow our progress, this is yet another promise we have delivered for our people. pic.twitter.com/m8fgRyyjQ7