Mesrur Barzani: Engellere rağmen bir sözümüzü daha tuttuk

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Shorash-Hetit Hastanesinin bölgedeki 250 binden fazla kişiye hizmet verebileceğini söyledi.

Başbakan Barzani, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, Amedi sınırlarında inşa edilen Shorash-Hetit Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Amedi ilçesine bağlı Dereluk kasabasında maliyeti 43 milyon dolar olan 100 yataklı bir hastanenin açılışını yaptık." dedi.

Shorash-Hetit Hastanesinin bölgedeki 250 binden fazla kişiye hizmet verebileceğini belirten Başbakan Barzani, "İlerlememizi engellemeye yönelik tüm girişimlere rağmen bir sözümüzü daha tuttuk." sözlerini kullandı.