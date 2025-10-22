Başbakan​: Projelerin bölgenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmasını umuyoruz

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, projelerin bölgenin turizm ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmasını umdu.

Mesrur Barzani, 22 Ekim Çarşamba günü, Amedi bölgesinde bulunan ve restore edilen Hecer Otelinin açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Barzani, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "1946 yılında temeli atılan ve son zamanlarda restore edilen Amedi ilçesine bağlı Sarsing kasabasında Hecer Otelinin açılışını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Mesrur Barzani, "Bu projelerin, genel olarak Kürdistan'ın özellikle de bölgenin turizm ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmasını umuyoruz." dedi.

Today in Sarsink, I visited the recently restored Beri-Hajeri Hotel.



We’re investing in reviving such landmarks to strengthen the local economy with tourism and preserve our cultural heritage. pic.twitter.com/rPe7OrjaBu — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 22, 2025

15 bin metrekarelik alan üzerinde 1946 yılında inşası başlayıp 1951’de hizmete açılan otel, yaklaşık 150 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip.