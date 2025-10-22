Netanyahu'dan Gazze’de Türkiye’nin olası varlığı sorusuna cevap

"Bu konuda karar elbette İsrail ile birlikte verilecek"

42 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Gazze’de Türkiye’nin olası bir varlığı olup olmayacağına” dair sorusuna, “Bu konuda karar elbette İsrail ile birlikte verilecek. Bu konuyla ilgili çok net görüşlerim var.” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail’deki temaslarını sürdürüyor. Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından birlikte yemek yiyen ikili ardından görüşmeye geçti. İsrail Başbakanı Netanyahu toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin “Gazze Şeridi’nde Türkiye’nin olası bir varlığı olup olmayacağına” dair sorusunu cevaplayan Netanyahu, “Bu konuda karar, elbette İsrail ile birlikte verilecek. Bu konuyla ilgili çok net görüşlerim var.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, bölgede olan bitene önem verdiklerini belirterek, "Biz bunu, İbrahim Anlaşmaları’nı geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bence bu Gazze anlaşması, İbrahim Anlaşmaları’nın kilidini açmada kritik bir parça. Ama bu, Orta Doğu’da kalıcı, devam eden ve bölgedeki iyi insanların kendi bahçelerinin sahibi olmalarını sağlayan bir ittifak yapısına imkan tanıyabilir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin de çıkarınadır. Ben bunun İsrail’in çıkarına da olduğuna inanıyorum. İsrail’in güvenliği için kararları biz veriyoruz. Ama bölgemiz için ortak kararlar alıyoruz ve bunun ikimize de hizmet edeceğini düşünüyorum." dedi.

Önlerinde çok zorlu bir görev olduğunu vurgulayan James David Vance, “Görevimiz Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi yeniden inşa etmek, oradaki insanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve aynı zamanda Hamas’ın artık İsrail’deki dostlarımız için bir tehdit olmamasını sağlamak.” diye konuştu.