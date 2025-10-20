Kürdistan'ın petrol ihracatında rekor

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi'den Ceyhan Limanı'na günlük 205 bin varil petrol ihraç ediyor.

Kurdistan24'ün edindiği bilgilere göre Kürdistan Bölgesi petrol sahalarından Ceyhan Limanı boru hattı aracılığıyla günde 200 bin ila 205 bin varil ham petrol ihraç ediliyor.

Ceyhan Limanına petrol ihracatının yeniden başlamasından bu yana, dört milyon varil petrol pazarlandı ve elde edilen gelirler doğrudan federal hükümete teslim edildi.

Federal hükümet henüz anlaşmaya tamamen uymadı ve petrol üreten şirketlerin mali haklarını ödemedi. Irak Parlamento seçimlerinin ardından Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Petrol Bakanlığı arasında görüşmelerin yeniden başlatılması planlanıyor.

Paris Tahkim Mahkemesi kararına göre Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından ham petrol ihracatı 25 Mart 2023'te durdurulmuştu. Ancak, Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında 30 ay süren müzakerelerin ardından, petrol yatırım şirketleriyle Kürdistan ham petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunda üçlü bir anlaşmaya varıldı.