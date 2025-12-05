Adalet Bakanı Tunç’tan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklama

3 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda kabul edilen 11. Yargı Paketi'nin huzur, adalete erişim ve suçla mücadele alanlarında önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Bakan Tunç, bugün (5 Aralık 2025 Cuma günü) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin toplam 38 maddeden oluştuğunu açıkladı.

Kanun teklifinin 12 farklı kanunda değişiklik öngördüğünü belirten Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

Kanun Teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmeyen süreç emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."