Neslihan Şedal hakkında beraat kararı verildi
Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın, kayyum protestoları nedeniyle yargılandığı davada, beraat kararı verildi.
MA'nın haberine göre belediyeye kayyum atanmasına karşı halkı protestoya çağırması nedeniyle hakkında dava açılan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın duruşması görüldü.
Van 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Neslihan Şedal duruşmaya katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme, Neslihan Şedal'in beraatine karar verdi.