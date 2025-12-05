Üç yaşındaki çocuk satranç tarihine geçti

3 saat önce

Hindistanlı Sarwagya Singh Kushwaha, 3 yaşını henüz bitirmişken resmi FIDE derecesi alarak, satranç tarihinin en genç oyuncusu unvanını kazandı.

TRT'de yer alan habere göre 3 yaşındaki Kushwaha, resmi satranç dünyasının zirvesine adını yazdırdı.

Sadece 3 yaş, 7 ay ve 20 günlük iken Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan (FIDE) resmi derece alarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Kushwaha, bu başarısıyla, geçen yıl rekoru elinde tutan vatandaşı Anish Sarkar'ı geride bıraktı.

Madhya Pradeş'te anaokuluna devam eden Kushwaha, bu dereceyi alabilmek için gerekli olan şartı yerine getirdi.

Baba Siddharth Singh, bu rekorun kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, oğlunun nihai hedefini de açıkladı: "Oğlumuzun Büyükusta (Grandmaster) olmasını istiyoruz."