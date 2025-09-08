Tarım Bakanı: Kürdistan'ın dış pazarlardaki itibarını yükseltmek istiyoruz

10 saat önce

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, "Kürdistan'ın dış pazarlardaki itibarını yükseltmek istiyoruz." dedi.

Bugün (8 Eylül Pazartesi günü) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin politikasının, Kürdistan çiftçilerinin tarım ürünlerini markalaştırmak ve yurt dışına ihraç etmek olduğunu söyledi.

Talabani, bu bağlamda, ürün ihraç etmek isteyenlere her türlü kolaylığın sağlandığını belirterek, "Kürdistan'ın dış pazarlardaki itibarını yükseltmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl Kürdistan Bölgesi çiftçilerine yapılacak buğday parasının ödenmesinin geciktiğine işaret eden Bakan Begerd Talabani, "Irak Hükümetinin ödemeyi en kısa sürede yapması için temas halindeyiz." dedi.