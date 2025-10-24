Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ölü

5 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında alabora olan lastik bottan denize düşüp boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

İHA'nın haberine göre olay dün gece (23 Ekim 2025) Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında yaşandı.

Gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi.

Yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Şahıs ilk ifadesinde, Bodrum ilçesinin Bitez bölgesinden 18 kişinin bulunduğu lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığını, kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını söyledi.

Beyan üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda Çelebi Adası’na yüzerek çıkan 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 2 kişi sağ kurtarıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'den 14'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış timi ve 1 helikopter ile devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.