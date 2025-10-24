Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor

"Bu süreçte İsrail'e yönelik yeterli diplomatik baskı şart"

5 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına uymadığını belirterek, "Bu süreçte İsrail'e yönelik yeterli diplomatik baskı şart." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasıyla ilgili Erdoğan, "İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'in ateşkese ve anlaşmaya tam uyumunu sağlama noktasında daha fazla gayret etmeleri lazım. Bu süreçte İsrail'e yönelik yeterli diplomatik baskı şart." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetiyle yapılan görüşmeyle ilgili olarak da, "İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da, Abdullah Öcalan’a özgürlük yürüyüşünde yaşananlarla ilgili soruyu, "Doğrusu DEM Parti’den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendileriyle masaya yatıracağız. DEM heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım’la bu konularda görüşmelerimiz oldu." şeklinde yanıtladı.

Erdoğan, "Bu ihlaller sürerken Gazze'ye yeterli insani yardım ulaştırılması ya da kentin yeniden inşası mümkün olabilecek mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Gazze yeniden ayağa kalkacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada Gazze'ye yardımların kesintisiz erişimi çok önemli. Yardımlarımızı Mısır'a sevk etmeye asla ara vermedik, vermeyiz. Devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın bölgeye ulaştırdığı yardımları tırlarla Gazze'ye gönderiyoruz. 17'nci İyilik Gemimiz geçtiğimiz günlerde El-Ariş Limanına ulaştı. Gazzeli kardeşlerimiz, İsrail'in uyguladığı insanlık dışı abluka nedeniyle her şeye ihtiyaç duyuyorlar. Bundan daha doğal hiçbir şey olamaz. Bizler, onların ihtiyaçlarını karşılamak, Gazze'yi yeniden inşa ve ihya etmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Artık laf değil, icraat zamanı. Yaptırımlarla silah satışlarının durdurulmasıyla İsrail, verdiği sözü tutmaya zorlanmalı. Bunun adımlarını da atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de konuşlandırılması planlanan güçle ilgili müzakereler hangi aşamada?" sorusunu da, "Gazze'de vazife üstlenecek görev gücü ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu işin modalitesi henüz netleşmiş değil. Çok katmanlı bir konu olduğu için kapsamlı müzakereler yapılıyor. Biz Gazze'ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Şu anda altyapı çalışmalarımız da devam ediyor." şeklinde yanıtladı.

Erdoğan ayrıca,"Gazze'yi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Buna sadece Türkiye veya sadece Mısır, diğer Körfez ülkeleri tek başına muktedir olabilir mi, elbette hayır. Bu, müstakil bir toplu inşa ve ihya çalışmasıdır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmadaki tavrına ilişkin soruya Erdoğan, "Biliyorsunuz bunların düşünce yapısı hala Yassıada. Halbuki Yassıada, Yaslıadaydı. Biz o adayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık. Neymiş, iktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış. Bu faşizan zihniyetten hala kurtulamadılar. Burada 'arsız hırsız, ev sahibini bastırır' sözü var ya bunlar şimdi aynen bunu oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.