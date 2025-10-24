Neçirvan Barzani: Sorunların çözümü için Irak Anayasası tamamen uygulanmalı

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, "KDP'nin olduğu yerde refah ve istikrar da olur." dedi.

Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan KDP seçim kampanyası kapsamındaki mitinglerine devam ediyor. KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, Duhok’ta bugün (24 Ekim Cuma günü) düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara seslendi.

Bağdat'ta KDP'nin güçlü olmasının, denge ve iş birliği açısından, Ninova sınırının çıkarları, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin çıkarları açısından önemli olduğunu belirten Neçirvan Barzani, "KDP'nin, Ninova'da birinci olması şart. Bu, seçimdeki sözümüz." ifadelerini kullandı.

"KDP'nin olduğu yerde refah ve istikrar da olur." diyen Neçirvan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KDP'nin güçlü olduğu yerde medeniyet ve ilerleme vardır. Dolayısıyla, KDP'nin güçlü olması Ninova ilinin, dini ve etnik toplulukların çıkarlarınadır."

Ninova'daki bir arada yaşama kültürünü kimsenin bozamayacağını vurgulayan Neçirvan Barzani, "Farklı etnik ve dini grupların varlığı, KDP'nin Ninova'daki görevini daha da zorlaştırıyor, bu nedenle her zaman olduğu gibi yeteneğinizi ve gücünüzü kanıtlamalı, KDP'nin 275 numaralı listesini zafere ulaştırmalısınız." dedi.

Terör örgütü DAİŞ'in ortaya çıkmasına ilişkin Neçirvan Barzani, DAİŞ'in Irak'ta bazı kesimlerin yanlış politikaları ve ihmalleri sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Neçirvan Barzani, "Irak federal bir sisteme sahiptir, ancak Irak'ta bu federalizm uygulanmıyor, çok güçlü bir merkeziyetçilikle yönetiliyor, dolayısıyla hepimiz Irak'ın 140. madde, Peşmerge, maaşlar ve diğer konularda her zaman sorunları olduğunu görüyoruz. Bu sorunların çözümü için anayasasının tamamen uygulanması gerekiyor."