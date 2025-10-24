RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yerine gelecek isim belli oldu

3 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) yapılan seçimde görev süresi biten Ebubekir Şahin'in yerine RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdiğini anımsatan Taşcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır."

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş 22., 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.