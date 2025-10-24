Erdoğan ile DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini 28 Ekim tarihinde kabul edecek.

Recep Tayyip Erdoğan, barış süreci kapsamında DEM Parti İmralı Heyetini 28 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alıyor.

Beştepe’de gerçekleşecek bu üçüncü buluşmada, terörle mücadelede yol haritası, Meclisteki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları ve DEM Parti’nin İmralı ziyareti talebi masaya yatırılacak.

Körfez dönüşü uçakta görüşmeye ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da, Abdullah Öcalan’a özgürlük yürüyüşünde yaşananlarla ilgili soruyu da, "Doğrusu DEM Parti’den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendileriyle masaya yatıracağız. DEM heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım’la bu konularda görüşmelerimiz oldu." şeklinde yanıtladı.

Erdoğan ile İmralı Heyetinin yaptığı ilk görüşme 10 Nisan’da Beştepe’de gerçekleştirilmişti. 13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas olarak kayda geçen görüşmede Pervin Buldan’a, yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren buluşmada Buldan ve Sancar’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.