Uluslararası Kalkınma Bankası (IDB) Benim Hesabım projesinden çıkarıldı

Uluslararası Kalkınma Bankasının (IDB) Benim Hesabım projesinden ayrıldığı ve bankaya kayıtlı vatandaşların proje kapsamındaki başka bir bankaya aktarılacağı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanlığı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Irak Merkez Bankasının dolarla işlem yapma konusundaki hizmetlerini kısıtlaması nedeniyle IDB’nin artık Benim Hesabım projesinin bir parçası olmayacağı belirtildi.

IDB’ye kayıtlı olan vatandaşlarla, Benim Hesabım Proje Hizmet Merkezi aracılığıyla iletişime geçilerek hesaplarının projedeki diğer bankalardan birine aktarılması konusunda bilgilendirileceği aktarıldı.

Benim Hesabım Projesinin, Irak Merkez Bankasının standartlarına tam olarak uyan ve dolar üzerinden işlem yapabilen yedi banka ile çalışmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Benim Hesabım Projesine kayıtlı olan vatandaşlarının banka kartlarını Irak içinde ve dışında kullanmalarına olanak tanınacağı ifade edildi.

Benim Hesabım projesi ekibinden 6 Haziran 2024'te yapılan açıklamada, Uluslararası Kalkınma Bankasının (IDB) projeye katılan 8. banka olduğu belirtilmişti.

Benim Hesabım, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin dokuzuncu kabinesinin bankacılık sektörünü geliştirme, bir milyondan fazla çalışanın, güvenlik güçlerinin ve emeklilerin ödemelerini dijitalleştirme girişimidir. Proje sayesinde, nakit işlemlere bağımlılığı azaltarak, hükümetin verimliliğini ve şeffaflığını artırması planlanıyor.

Proje, tüm katılımcılarının krediler, tasarruflar ve dijital ödemeler dahil olmak üzere modern bankacılık hizmetlerine erişmesini kolaylaştıracak.

Bu girişim sayesinde kamu sektörü çalışanları, krediler, tasarruf imkanları, yurt içi ve yurt dışı havaleler, uluslararası para çekme olanakları, çevrimiçi ve dijital ödemeler dahil olmak üzere modern bankacılık hizmetlerine erişebilecek.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin katılımıyla 7 Mart 2023’te proje, test aşaması olarak Erbil kadın ve doğum hastanesinde uygulamaya konulmuştu.