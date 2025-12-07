Irak'ın petrol rezervi belli oldu

2 saat önce

Irak’ın, dünyanın kanıtlanmış petrol rezervleri bakımından dördüncü büyük ülkesi konumunda olduğu ve bu özelliğiyle enerji alanında en etkili ülkeler arasında yer aldığı bildirildi.

OPEC'in son resmi verilerine göre Irak, dünyanın kanıtlanmış petrol rezervleri bakımından dördüncü büyük ülkesi konumunda olup, bu özelliğiyle enerji alanında en etkili ülkelerden biri konumunda.

OPEC verileri, Irak'ın petrol rezervinin yaklaşık 145 milyar varil olduğunu ortaya koyuyor. Irak, bu rakamla BAE, Kuveyt ve Rusya'yı geride bırakıyor.

Listenin başında 303,2 milyar varil ile Venezuela yer alırken, onu 267,2 milyar varil ile Suudi Arabistan, 208,6 milyar varil ile İran takip etti.

Raporda, Körfez ülkelerinin küresel rezervlerin büyük kısmını kontrol ettiği, BAE'nin 113 milyar varil ile beşinci, Kuveyt'in ise 101,5 milyar varil ile altıncı sırada yer aldığı belirtildi.

Bu istatistikler, Orta Doğu'nun genel olarak, Irak'ın ise özel olarak hala küresel enerji omurgası olmaya devam ettiğini gösteriyor.