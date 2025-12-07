Irak boru hatlarının onarımı nedeniyle OPEC'in petrol üretimi düştü

38 dakika önce

Üretimi artırma planlarına rağmen, OPEC'in petrol üretimi Irak ve Nijerya'daki teknik sorunlar nedeniyle düştü.

OPEC üretimi, kasım ayında bir önceki aya göre 30 bın varil düşüşle günlük 28 milyon 400 bin varile geriledi.

Irak ihracatındaki düşüşün, petrol boru hatlarının onarımından kaynaklandığı bildirilirken, Nijerya'da Yuho petrol sahasında çıkan yangın nedeniyle ülkenin petrol ihracatı askıya alındı.

Bu düşüş, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Cezayir gibi ülkelerin OPEC Plus anlaşması kapsamında günlük üretimlerini 85 bin varil artırması beklenirken yaşandı.

Öte yandan, Irak ve BAE'deki üretim rakamları tartışmalara neden oldu; kaynaklar, iki ülkenin beklenenden daha fazla petrol ürettiğine inanıyor, ancak resmi rakamlar aksini söylüyor.