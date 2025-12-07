Washington Enstitüsü: Kürdistan petrolünün ABD'ye ulaşması güçlü bir ekonomik sinyaldir

5 saat önce

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü, Irak-Türkiye boru hattı aracılığıyla ABD'nin Louisiana Limanı'na Kürdistan petrolünün ilk sevkiyatının güçlü bir siyasi ve ekonomik sinyaldir.

Washington Enstitüsünün raporuna göre petrol ihracatının yeniden başlaması, ABD rafinerilerine uygun fiyatlı ham petrol sağlamanın yanı sıra, ABD'nin dost ve rakiplere yönelik politikasının güçlü bir yansımasıdır.

Irak-Türkiye boru hattının yeniden açılmasından iki ay sonra, 24 Kasım'da, Ceyhan Limanı üzerinden Kürdistan petrolü taşıyan bir petrol tankeri, ABD'deki Louisiana petrol terminaline boşaltıldı.

Ekim ayı sonunda yaklaşık 1 milyon varil Kürdistan ham petrolü taşıyan Seaways Brazos petrol tankeri, 24 Kasım'da Louisiana Limanı'na ulaştı.

Rapora göre Washington, Kürdistan Bölgesi'nin petrol kaynaklarını yönetme haklarını 2005 anayasasında güvence altına almak, ABD şirketlerini Irak'ta faaliyet göstermeye teşvik etmek ve petrol gelirlerinin Bağdat ile Erbil arasında dağıtımına aracılık etmek gibi çeşitli alanlarda etkili olmuştur. Ayrıca, boru hattı sorununu çözmek için Türkiye ve Irak'ı defalarca uzlaşmaya teşvik etmiştir.

Raporda, ABD rafinerilerine olan taleple ilgili olarak, ülkenin rafinerilerinin farklı petrol türlerine ihtiyaç duyduğu açıklanmıştır.

Rapora göre Kürdistan Bölgesi, Irak'ın diğer bölgelerine kıyasla gaz rezervleri ve elektrik üretim kapasitesi açısından zengindir.

Washington Enstitüsü, ABD yetkililerinin bu ilişkiyi sürdürme ve Irak ile Türkiye arasında uzun vadeli bir anlaşmayı kolaylaştırma çabalarını yoğunlaştırmalarını tavsiye ediyor.