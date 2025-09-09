Başbakan Mesrur ​​Barzani'den Kurdistan24'e teşekkür

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı'ndaki sponsorluğundan Kurdistan24'e teşekkür ederek, gelişmiş ülkeler gibi tüm aşamalarda ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Mesrur ​​Barzani, 9 Eylül 2025 Salı günü (bugün) Erbil’de 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulunan Başbakan, fuarın açılışından, yabancı şirketlerin katılımından, Kürdistan Bölgesi'nin kalkınmasından ve daha birçok konudan söz etti.

Kurdistan24'e Erbil'deki 6. Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı'na gösterdiği ilgi ve sponsorluktan dolayı teşekkür eden Başbakan ​​Barzani, fuarın organizatörlerini ve katılımcılarını tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi'nin gelişimini hem yerel vatandaşlara hem de yabancı şirketlere tanıtma çabalarını takdir etti.

Her yıl fuara katılan yabancı şirketlerin ve katılımcı ülkelerin sayısında artış gözlemlendiğine işaret eden Başbakan, “Bu, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarı ve halkın Kürdistan Bölgesi'ne duyduğu güvenden kaynaklanıyor. Umarım her geçen yıl daha da iyiye gider.” dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin kalkınmasında diğer ülkelerin uzmanlıklarının katılımının önemine dikkat çeken Başbakan, “Ülkemiz daha iyi ve daha ileri bir aşamaya doğru ilerliyor. Bunun iki yönlü faydaları var. Hiçbir şirket, faydaları olmadan buraya gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

“Tüm gelişmiş ülkeler gibi biz de her aşamada ileriye gitmek istiyoruz.” diyen Başbakan, hükümetin Kürdistan Bölgesi ekonomisini çeşitlendirmeye olan ilgisine vurgu yaparak, teknolojiyi büyük ilgi gören kilit alanlardan biri olarak nitelendirdi.

Fuar, 16 farklı ülkeden 280 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla en büyük gayrimenkul yatırım fuarlarından biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye, İran, Umman Sultanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Katar, Lübnan, Almanya, Suudi Arabistan, Çin, İtalya ve İspanya'nın yer aldığı fuarda, gayrimenkul yatırım projeleri ve fırsatları sergilenecek.

Dört gün sürecek olan ve her gün 10:00 - 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergi, yerli ve yabancı şirketlere mutabakat zaptı ve ortak sözleşmeler imzalamaları için altın bir fırsat sunacak ve böylece Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki gayrimenkul sektörünün gelişimi için bir köprü görevi görecek.