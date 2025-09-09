DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek

4 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin eş genel başkanlarının yer aldı bir heyetin PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Ayşegül Doğan, dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme gelen konulara dair basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti heyetinin önümüzdeki hafta Abdullah Öcalan'ı ziyaret edeceğini duyuran Doğan, “Önümüzdeki hafta eş genel başkanlarımızdan oluşan bir heyet İmralı’yı ziyaret edecek. Bunun planlamasını yapıyoruz." dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, en son 28 Ağustos 2025'te Öcalan ile görüşmüştü.

Son görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan komisyon sonrası yapılan ilk görüşme olarak kayda geçmişti.