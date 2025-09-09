Başbakan Barzani: Yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız

13 saat önce

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Mesrur ​​Barzani, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Steve Lutes başkanlığındaki, aralarında çok sayıda şirket temsilcisinin de bulunduğu ABD Ticaret Odası heyetini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green'in de katıldığı toplantıda Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ne sunduğu yardım ve desteği için ABD'ye teşekkür etti.

Başbakan Barzani, hükümetin özellikle enerji, tarım, bankacılık ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanlarındaki reformlarını vurgulayarak, Benim Hesabım ve Runaki (Işık) projelerinin başarısına işaret etti.

Mesrur Barzani ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Heyet adına konuşan ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ise Kürdistan Bölgesi Hükümetine sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür etti ve heyetin Kürdistan Bölgesi ile ticari ilişkileri geliştirme arzusunu dile getirdi.

Son olarak, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı katılımcıların yorum ve sorularını yanıtladı.