İsrail, Doha'da Hamas heyetini hedef aldı

12 saat önce

Hamas müzakere heyetinin, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef alındığı belirtildi.

Katar'ın Doha kentinde patlama sesleri duyuldu. Başkentteki Katara Bölgesi'nde dumanların yükseldiği görüldü. İsrail Ordu Radyosu, "İsrail, Katar'da Hamas liderlerine saldırı girişiminde bulundu" açıklaması yaptı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, Doha’daki saldırıyı resmen üstlendi.

Al Jazeera, "Hamas müzakere heyeti, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef alındı." dedi.

Al Jazeera televizyonu ayrıca Hamas kaynaklarına dayandırarak, Hamas liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.