Iraklı analist: ABD ve müttefikleri Haşdi Şabi'nin ortadan kaldırılması konusunda kararlı

10 saat önce

Iraklı bir güvenlik analisti, Haşdi Şabi'nin bazı liderlerinin, Haşdi Şabi'nin silahlı kuvvetlere entegre olması gerektiğini söylediğini aktardı.

Siyasi ve güvenlik analisti Kazım Zübeydi, 9 Eylül 2025 Salı günü Kurdistan24'e konuk oldu.

"Haşdi Şabi liderleri, ABD tarafından saldırıya uğrayacaklar diye Irak Parlamentosunda Haşdi Şabi yasa tasarısı üzerinde oylama yapmayı reddetti." diyen siyasi analist, söz konusu yasa tasarısının oylanması halinde tüm güçlerinin tehdit altında olacağını söyledi.

ABD ve müttefiklerinin Haşdi Şabi'nin ortadan kaldırılması konusunda kararlı olduğunu kaydeden Zübeydi, "Haşdi Şabi'nin bazı liderleri, diğer güvenlik güçleriyle entegre olabileceklerini önerdi, ancak bu öneri ABD tarafından tamamen reddedildi." dedi.

İsrail'in Katar'da Hamas'a yönelik saldırılarına da değinen günelik analisti, "Bu saldırılar, tüm silahlı grupların sona erdirilmesi gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.