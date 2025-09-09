Katar: Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan saldırıları kınıyoruz

12 saat önce

Katar tarafından yapılan açıklamada, "Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan korkakça saldırıları kınıyoruz." denildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Katar Devleti, bu saldırıyı şiddetle kınarken, bölgenin güvenliğini sürekli olarak baltalayan bu pervasız ve sorumsuz İsrail davranışına veya güvenliğini ve egemenliğini hedef alan herhangi bir eyleme müsamaha göstermeyeceğini vurgulamaktadır." dedi.

Soruşturmaların en üst düzeyde devam etmekte olup, daha fazla ayrıntı elde edilir edilmez açıklanacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail, bugün (9 Eylül Salı günü) Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

Al Jazeera, "Hamas müzakere heyeti, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef alındı." dedi.

Al Jazeera televizyonu ayrıca Hamas kaynaklarına dayandırarak, Hamas liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.