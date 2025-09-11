İsrail Katar’ı Hamas’a karşı tavır almaya çağırdı

1 saat önce

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Katar’da hedef alınan Hamas heyetinin "meşru politikacılar, diplomatlar veya temsilciler olmadığını" ve "7 Ekim’in planlayıcıları olduğunu" söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, "Orta Doğu’daki durum" gündemiyle toplandı.

İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes önerisine onay verdiğini, ancak Hamas’ın bunu kabul etmediğini savunan Danon, "Teröristler için ne Gazze’de, ne Tahran’da, ne de Doha’da güvenli bir sığınak yok. Teröristler için dokunulmazlık yok. Tarih, suç ortaklarına karşı nazik olmayacak." dedi.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Katar’da hedef alınan Hamas heyetinin "meşru politikacılar, diplomatlar veya temsilciler olmadığını" ve "7 Ekim’in planlayıcıları olduğunu" belirten Katar'ın teröristerin sığınağı olduğunu söyledi.

Katar’a Hamas’a karşı tavır alma çağrısı yapan Danon, "Katar ya Hamas’ı kınayacak, Hamas’ı sınır dışı edecek ve adalet önüne çıkaracak, ya da bunu İsrail yapacak." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinden yazılı açıklama

Güvenlik Konseyi üyeleri yaptıkları yazılı basın açıklamasıyla, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Doha'daki saldırıyı kınadıklarını belirtirken, İsrail'in adına yer vermedikleri açıklamada gerilimin düşürülmesini istedi.

Sivil kayıplar için "derin üzüntü" duyulduğu aktarılan açıklamada, "Konsey üyeleri, gerginliğin azaltılmasının önemini vurguladı ve Katar ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti, BM Şartı ilkeleri doğrultusunda Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Konsey üyeleri, Katar'ın bölgedeki arabuluculuk çabalarında Mısır ve ABD ile "oynamaya devam ettiği hayati role" verdikleri desteği hatırlattı.

Tüm esirlerin serbest bırakılması ile Gazze'deki savaş ve acıların sona erdirilmesinin en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini vurgulayan Konsey üyeleri, diplomatik çabalarının önemini yineledi ve tarafları barış fırsatını değerlendirmeye çağırdı.