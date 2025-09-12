Fidan: "AB üyeliği stratejik hedefimiz"

5 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, "İsrail’in yayılmacı politikasının Katar’a kadar uzanması Netanyahu’ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalı." dedi.

Hakan Fidan, İtalya’nın başkenti Roma’da, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Bakanlar, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. AB’ye tam üyeliğin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini ifade eden Fidan, "Bu süreçte AB'den beklentimiz dar siyasi hesaplarla ön yargılı bir tutum takınmaması ve Türkiye'ye AB üyelik sürecini canlandıracak adımlar içeren bir vizyon geliştirmesidir. İtalya'nın ülkemizin AB üyeliğine verdiği destek stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısının tezahürüdür. Bu anlayışın tüm AB üyeleri tarafından benimsenmesini bekliyoruz." dedi.

Fidan, "İtalya ile Avrupa savunmasının güçlendirilmesi konusunda da ortak bir vizyona sahibiz. Sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisinin ancak NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin tam katılımıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.Gazze’deki duruma ve İsrail’in Doha saldırısına da değinen Fidan, "Uluslararası toplumun gündemindeki başlıca mesele, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırım ve bölgedeki izlediği yayılmacı politikadır. İsrail, Doha'daki saldırıyla bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir. Bu alçak saldırı karşısında Katar'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Katar, barışçıl bir dış politika izleyen, ara buluculuk faaliyetlerini başarıyla yürüten bir ülkedir. İsrail'in yayılmacı politikasının Katar'a kadar uzanması, Netanyahu'ya göz yuman çevrelerin artık uyanmasını sağlamalıdır. Uluslararası toplumu, İsrail karşısında gereken önlemleri almaya davet ediyoruz." dedi.